Neymar não sossega: ameaça dar outro chapéu em Chicão

O lance em que Neymar aplicou um chapéu em Chicão, com o jogo parado, provocou polêmica no último clássico entre Corinthians e Santos, pela fase de classificação do Campeonato Paulista, pode se repetir domingo, no Pacaembu. Ontem, Neymar disse que não vai hesitar se tiver a chance de repetir a jogada. Em tom irônico, o garoto disse que não guarda mágoa pelas críticas de Chicão, que chegou a acusá-lo de "pipoqueiro" e "mimado".

"Acho que o que aconteceu já passou e não tem de ficar pensando nisso. Se der para dar chapéu, vou dar", disse Neymar. Ele confessou ainda que torce para que Ronaldo realmente fique fora do jogo de domingo. "Ele decide um jogo numa fração de segundo."

Punido por atraso, ao lado de Paulo Henrique Ganso, André e Madson, o jovem santista negou atrito com Dorival Júnior. Mas fez campanha para que o técnico volte atrás na decisão de afastar por mais tempo o meia Madson, que nem concentrou para a partida diante do Guarani. "Espero que ele possa voltar já no jogo de domingo. Colocamos uma pedra nesse assunto."

André negou que a falta de dancinhas ao comemorar os gols da vitória sobre o Guarani (3 a 1) tenham sido uma forma de protesto. "A dança não saiu pelas circunstâncias do jogo. Contra o Corinthians vai sair sim, caso a gente faça gol." /