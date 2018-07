Neymar pode fechar ano com a coroa de 'Rei da América'

Neymar já foi eleito o melhor do País e, pela Conmebol, o craque da Libertadores. Agora, falta o título de melhor da América. Também figura na lista do Prêmio Puskas, da Fifa, de gol mais bonito de 2011, pela pintura contra o Flamengo, no Brasileiro.

Alex de volta? Antes de o Nacional de 2011 acabar, o Santos procurava um zagueiro para a disputa do Mundial. Tentou Bolívar, do Inter, e não obteve êxito. Agora, o clube tem a chance de repatriar Alex, campeão brasileiro em 2002 e que está no inglês Chelsea. O jogador admite até abrir mão do alto salário para voltar ao time que o revelou.

Mas se quiser repatriar o zagueiro, o Santos terá de esperar até os últimos dias da janela de transferências de janeiro. O Chelsea prefere negociá-lo com um europeu para ganhar mais dinheiro.

Alex recebe 3,2 milhões (R$ 7,8 milhões) limpos por ano, e isso também pode dificultar sua volta ao Brasil.

Seu salário mensal é de R$ 650 mil, e para jogar num clube brasileiro (o Inter também o deseja) ele gostaria de receber em torno de R$ 450 mil e R$ 500 mil - valor alto para os padrões do País em se tratando de um zagueiro que em junho fará 30 anos.