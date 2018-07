Neymar promete ano inesquecível

O centenário do Santos vai ter grandes conquistas. A promessa não é de nenhum cartola ou de jogador de pouca expressão. Quem garante um ano espetacular é simplesmente Neymar. "O torcedor pode cobrar, porque, em 2012, se Deus quiser, vamos conquistar títulos", assegurou o atacante, que completará 20 anos no dia 5 de fevereiro e três temporadas como profissional em abril (estreou no dia 3 de março de 2009 contra o Oeste, no Pacaembu, e, na semana seguinte, marcou o seu primeiro gol). De lá para cá, Neymar não parou mais de crescer. Unanimidade no País, é disputado por Barcelona e Real Madrid e referência da seleção brasileira.

Entre os treinos da manhã e da tarde, ontem, o autor do gol mais bonito do mundo na temporada passada deu entrevistas exclusivas a duas emissoras de televisão, uma coletiva para mais de 30 jornalistas e inaugurou o Espaço Puskas no Memorial de Conquistas da Vila Belmiro.

O espaço conta com troféus, medalha da Fifa, fotos e um par de chuteiras, e foi criado para eternizar as suas duas maiores conquistas em 2011: o prêmio da Fifa, por ter marcado o gol mais bonito de 2011, superando Messi (Barcelona) e Rooney (Manchester United), e que é exibido ininterruptamente num monitor, e a eleição de melhor jogador das Américas, prêmio concedido por um jornal uruguaio.

Antes de Neymar, apenas Pelé contava com um setor especial no museu santista. Neymar concorda que o gol marcado na derrota por 5 a 4 contra o Flamengo, no Brasileiro de 2011, realmente foi o mais bonito de sua recém-iniciada carreira profissional. "Eu não sabia que esse gol iria tomar essa proporção, sendo eleito o mais bonito e me dando uma placa. Estou feliz pelo gol, mas, se não fosse o Borges, que me devolveu a bola, não teria saído", reconheceu.

O que dá a Neymar a certeza de que o centenário do Santos será bem diferente ao de clubes que não ganharam nada - Corinthians, Flamengo e Grêmio, entre outros - é que o time de 2011 foi mantido e a preparação para as fases decisivas do Paulista e da Libertadores está sendo bem feita. "Temos de batalhar sempre. No ano passado fomos ao Japão e somos o segundo melhor time do mundo. Esses feitos fizeram do Santos um time grande e se repetirmos tudo agora, podemos ganhar mais títulos do que em 2011." Além de títulos pelo Santos, Neymar coloca como um dos seus principais objetivos conquistar o ouro para o Brasil na Olimpíada de Londres.