Neymar quer encontrar Gabriel Medina em etapa francesa do surfe

Com dez representantes do Brasil, a nona etapa do Circuito Mundial de Surfe começou nesta terça-feira em Landes, na França, com a expectativa de presença do craque Neymar em um dos dias da competição, que tem prazo para acabar até o dia 17.

O jogador do Barcelona é muito amigo do surfista Gabriel Medina, atual campeão mundial, e ambos estiveram juntos nos últimos dias na cidade espanhola. “O Neymar está querendo ir ver um dia da etapa”, revela Cesar Villares, empresário de Medina.

Cesar conta que os dois têm ótimo relacionamento e na semana passada gravaram em Barcelona um comercial para uma marca de refrigerantes. “Juntar ídolos brasileiros é sempre importante. O relacionamento deles é fantástico e eles trocara informações sobre o instituto, pois o Gabriel tem um projeto parecido em Maresias”, comenta, lembrando que o surfista está animado. “O Gabriel é imprevisível, é um fenômeno. Se ele foi campeão no ano passado, pode ser de novo. Ele está muito focado, querendo ganhar de novo, e está bem feliz.”

Medina, o zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, e o piloto Felipe Nasr, da escuderia Sauber da Fórmula 1, fazem parte do time de atletas de um novo projeto de marketing esportivo.

A ideia da Go4It é trabalhar com outros atletas para fazer a gestão de imagem e captação de patrocínios, organizar eventos, dar consultoria com investimento no esporte, fazer parcerias com ligas, desenvolvendo estratégias e aspectos comerciais e ainda ter foco em tecnologia, com produtos inovadores.

“O Gabriel foi um case global e vamos observar o mercado, já que na Olimpíada novos ídolos vão nascer, e queremos maximizar o potencial de talentos”, diz Cesar, que vai acompanhar de perto as baterias de seu atleta na competição.

O Quiksilver Pro France tem como novidade a presença de Caio Ibelli, segundo colocado na etapa de Cascais da divisão de acesso na última semana. Com o resultado, ele ganhou o convite da organização para disputar a competição. Ele também garantiu matematicamente sua vaga na elite no próximo ano.

Além dele e Medina, estarão em ação na França Adriano de Souza, Filipe Toledo, Italo Ferreira, Wiggolly Dantas, Miguel Pupo, Jadson André, Alejo Muniz e Tomas Hermes. No feminino, o Brasil estará representado por Silvana Lima no Roxy Pro France.