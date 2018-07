Neymar ressurge, e Ganso submerge

CÓRDOBA - Embora tenha potencial para render bem mais, Neymar se destacou pela primeira vez na Copa América. Fez dois gols, lutou o tempo todo, ajudou na marcação. Mudou sua atitude com relação aos dois jogos anteriores e foi o nome da vitória do Brasil por 4 a 2 sobre o Equador, em Córdoba, ao lado de Alexandre Pato. Já Paulo Henrique Ganso impressionou mais uma vez pela lentidão em boa parte do jogo. Pareceu atuar sem condições físicas.

Ganso vem de uma séria contusão muscular, mas ainda conseguiu participar do jogo final do Santos na Copa Libertadores e logo em seguida se apresentou à seleção na Argentina.

Teve o mérito nesta quarta-feira de dar o passe para primeiro o gol de Neymar, num daqueles lances em que demonstra todo seu talento. Ganso não pedia a bola quando a zaga do Brasil iniciava uma jogada. Demorava a se posicionar, ocupava apenas uma faixa do campo, escondia-se.

Enquanto isso, Neymar corria, vibrava, tentava acertar.

Em entrevista recente, Ganso disse que não sentia nenhum peso em vestir a camisa 10 da seleção. Ainda assim, não atua com leveza. O técnico Mano Menezes não gosta de análises individuais e é contido em declarações públicas. Nas vezes em que foi questionado sobre o desempenho de Ganso, defendeu o craque santista.

Nesta quarta, porém, Mano deixou a paciência de lado no momento em que a seleção desperdiçou um ataque por preciosismo. O lance equivocado partiu de Paulo Henrique Ganso, perto do banco de reservas. Mano pulou, esbravejou, gesticulou irritado. A bronca não surtiu efeito.

Julio e Creusa, pais de Ganso, passam o mês na Argentina e acompanham a Copa América. Estavam no Estádio Mário Kempes para torcer pelo filho. Assistiam tensos à partida. Ele não correspondia. Seus toques curtos e rápidos como se estivesse jogando sinuca sugeriam pressa para se livrar da bola.

Nem se pode dizer que eram adequadas as vaias que ele recebeu aos 29 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Elias. A maioria no estádio torcia para o Equador. Mas ao seguir para o vestiário, Ganso pode ter repetido a avaliação que ele mesmo fizera sobre suas atuações contra Venezuela e Paraguai: a de que tem errado demais e precisa melhorar muito.

Pelo desempenho ruim nos dois confrontos iniciais, Ganso e Neymar se equiparavam. Mas nesta quarta o jovem atacante cobiçado pelo Real Madrid e Barcelona teve sua melhor atuação na competição. Além do presente que lhe foi oferecido por Ganso, acabou contemplado com outro gol, ao se antecipar e finalizar de cabeça um cruzamento de Maicon.

Mano decidiu também trocar Neymar. Faltavam 11 minutos para o fim do jogo quando Lucas o substituiu. Vaias se misturavam a aplausos, numa clara indicação de que até os argentinos que optaram pelo Equador reconheciam o esforço e a habilidade de Neymar. Ao chegar ao banco, recebeu abraços e afagos de todos. Ganso o saudou sorridente e levou um tapinha em retribuição. Essa cumplicidade pode embalar a seleção. Depende mais de Ganso.

