Neymar revela preocupação com dores no tornozelo esquerdo

TOYOTA - O atacante Neymar deixou a estreia do Santos no Mundial de Clubes satisfeito com a classificação para a final do torneio, mas com uma preocupação. O jogador mancou em alguns momentos da vitória por 3 a 1 sobre o Kashiwa Reysol, em Toyota, por conta de dores no tornozelo esquerdo. Agora, terá até domingo para realizar tratamento e entrar 100% na decisão do torneio.

Durante o primeiro tempo, Neymar sofreu um pisão do lateral-direito Danilo, seu companheiro de Santos, e passou a reclamar das dores. "Incomodou bastante mesmo. Mas agora vou tratar para que no domingo esteja bem para disputar a final", disse Neymar, após o triunfo santista, garantindo que não será problema para o duelo com o vencedor do duelo sobre Al-Sadd, do Catar, e Barcelona.

Neymar admitiu que a lembrança da surpreendente eliminação do Internacional no Mundial de Clubes de 2010, quando perdeu na estreia para o Mazembe, povoou a mente dos jogadores do Santos. "É complicado perder no primeiro jogo, como aconteceu com o Inter. A gente fez uma ótima partida e tirou um peso para a final".

A pressão sobre o Santos diminuiu logo aos 19 minutos, quando Neymar marcou um golaço. O atacante cortou Otani antes de finalizar. "Realmente ia chutar no gol. Vi ele vindo rápido, deu para mudar. Foi no improviso", explicou Neymar.

O astro do Santos repetiu mais uma vez que o Barcelona será o favorito em um possível duelo na decisão do Mundial. "Sempre que o Barcelona joga, todo mundo quer ver, é a melhor equipe do Mundial. Eles são favoritos".