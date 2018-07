Neymar saúda comparação com Pelé feita por revista

SANTOS - Um dia depois de se negar a comentar as críticas que recebeu de Pelé, feitas em entrevista exclusiva ao Estado, Neymar mostrou-se lisonjeado na quinta-feira, em mensagem postada no Twitter, por ter sido comparado ao Rei do Futebol na capa da edição latina da revista Time. Neymar escreveu estar orgulhoso por ser o oitavo brasileiro da capa da publicação e que tem "orgulho maior ainda em ser comparado ao incomparável Pelé''.

O craque não joga domingo contra o XV de Piracicaba, na Vila Belmiro, por ter sido expulso contra a Ponte Preta. Com isso, o técnico Muricy Ramalho vai dar uma chance a Giva, artilheiro do Santos campeão da Taça São Paulo Júnior, com 5 gols.

Na quinta-feira, no jogo-treino com o São Vicente B, no CT Rei Pelé, com Giva o ataque funcionou. Atuando pela direita, movimentou-se bem e fez os cruzamentos para dois dos três gols de André na vitória por 3 a 0.

A Federação Paulista colocou em seu site que o clássico entre Santos e Corinthians, dia 3, será no Morumbi.