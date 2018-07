Neymar se envolve em polêmica no Interior

O Santos alcançou sua terceira vitória seguida no Campeonato Paulista ao bater o Ituano por 1 a 0, gol de Cícero, ontem, em Itu. A liderança isolada foi alcançada em um jogo quente e faltoso, em que Neymar acusou o técnico Roberto Fonseca de racismo.

Aos 25 minutos, Neymar discutiu com o técnico do Ituano por causa de uma falta não marcada. A transmissão da TV captou o questionamento de Neymar. "Você me chamou de macaco?", disse para Fonseca.

Inconformado, ele levou a discussão para o quarto árbitro, Paulo Estevão Alves da Silva. "Ele me chamou de macaco." E reforçou a reclamação quando o árbitro Leonardo Ferreira Lima se aproximou. No intervalo, o camisa 11 do Santos desconversou. "Não entendi (o que ele falou). Tanto que voltei pra perguntar se ele tinha falado isso."

O técnico Roberto Fonseca negou a acusação de racismo. "Eu falei pra ele 'cai-cai'. Toda hora que ele cai, o árbitro marca. A não ser que ele agora vai fazer até adivinhação e interpretação", defendeu-se.

De acordo com a TV Bandeirantes, o quarto árbitro confirmou a queixa de Neymar, mas disse que nada será relatado na súmula uma vez que ninguém ouviu a ofensa que teria sido dita pelo treinador do Ituano.

Clima quente. A discussão de Neymar e Fonseca revela a temperatura do jogo, faltoso demais para uma simples 4.ª rodada de classificação. Neymar, obviamente, sofreu a maioria das faltas. Foram seis na etapa inicial.

O drible que ele deu aos 5 minutos do primeiro tempo - que não foi interrompido com uma sarrafada - merece um olhar mais atento. Depois de um passe quadrado, ele "matou a bola", como se diz na várzea. Tirou seu efeito e força. Marcinho Guerreiro e Fernando Gabriel deram o bote simultâneo. Em vão. Nem viram a bola que, num passe de mágica, continuou nos pés de Neymar, lá na frente.

O gol não saiu, mas valeu mais que as duas outras "chances" de gol da etapa inicial: uma cobrança de falta do próprio Neymar e uma cabeçada do zagueiro Cleber, logo no início.

A propósito, o que esperar de uma equipe que não venceu nenhum jogo e não marcou nenhum gol em três rodadas? Com esse cartão de visitas, o Ituano só poderia cruzar a bola na área e seja o Deus quiser. A melhor chance que conseguiu foi um cruzamento interceptado pela mão de Durval e que o árbitro

De olho nesse retrospecto, Muricy decidiu poupar Renê Junior e Arouca, com dores musculares. Escalou apenas Adriano como volante e liberou Montillo e Cícero para armar.

Cícero aproveitou a chance. Sempre se movimentando, reeditou suas melhores atuações, jogando fácil. O carimbo da atuação diferenciada veio com o gol da vitória, aos 3 da etapa final: um chute de fora da área, rasteiro e cheio de efeito, que surpreendeu o goleiro.

Neymar se retraiu no segundo tempo. Seu aproveitamento caiu e até deixou o cotovelo no rosto de Marcinho Guerreiro em um lance que merecia amarelo.

No final, ele se redimiu. Cavou a expulsão de Leandro e, aos 38, criou outro momento que merece câmera lenta: chute por cobertura que o goleiro Anderson tirou com a ponta dos dedos, conspirando contra o golaço.