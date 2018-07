Neymar se irrita com as vaias e não dá entrevista /O Santos deixou o campo sob vaias. Também pudera. A equipe faz sua pior campanha nos últimos nove anos no Campeonato Brasileiro. Neymar, surpreso com o comportamento do torcedor, olhou para as arquibancadas e não quis dar entrevista. Léo se dirigiu a uma das organizadas e argumentou. "É num momento como este que mais precisamos do torcedor".