Neymar se junta à seleção brasileira sub-20

Depois de curtas férias, o atacante Neymar será a principal estrela da reapresentação da seleção brasileira sub-20 em Teresópolis - a equipe se prepara para o Campeonato Sul-Americano do Peru, disputado entre 16 de janeiro a 12 de fevereiro, que será classificatório para a Olimpíada de Londres, em 2012.

Neymar desfalcará o Santos nas oito primeiras rodadas do Campeonato Paulista. E, provavelmente, terá que viajar do Peru diretamente para a Venezuela se quiser participar da estreia do time na Taça Libertadores da América: o primeiro jogo será contra o Deportivo Táchira, em 15 de fevereiro.

Mercado. Apesar de ter acertado as bases financeiras com Cristian, o Corinthians terá mesmo que procurar outro jogador para substituir Elias, que foi contratado pelo Atlético de Madrid. Isso porque o Fenerbahçe já informou que não irá liberar o volante, embora o atleta não queira mais permanecer na Turquia.

O Palmeiras investe para ter D"Alessandro, que não deve continuar no Internacional e está mais longe de fechar contrato com o River Plate. O meia argentino é objeto de desejo do técnico Luiz Felipe Scolari, que tem procurado auxiliar, pessoalmente, a diretoria do clube na contratação de reforços. Assim como o rival, o São Paulo também continua em sua busca pelo desejado camisa 10.