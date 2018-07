Neymar só se apresentará nesta terça-feira a Tite

A seleção brasileira começou a se apresentar domingo à noite em Belo Horizonte para os dois últimos jogos das Eliminatórias na temporada, contra a Argentina, na quinta-feira, e diante do Peru, na próxima semana. O técnico Tite comandará a primeira atividade com o grupo na tarde de hoje, mas, para o treino aberto à torcida, ele ainda não poderá contar com oito atletas – entre eles o atacante Neymar, do Barcelona, e com o meia Giuliano, do Zenit, que só chegam a Belo Horizonte amanhã;

Os dois serão os últimos a se juntar ao elenco, e só vão participar de dois treinamentos antes do clássico com a Argentina – as atividades serão no Mineirão, local da disputa. A seleção voltará ao estádio onde perdeu para a Alemanha por 7 a 1, na Copa do Mundo de 2014.

A comissão técnica e parte do grupo já chegaram ao hotel, mas o elenco se apresenta aos poucos. Ontem chegaram Fernandinho (City) – que desembarcou pela manhã –, Fagner (Corinthians), Lucas Lima (Santos), Rodrigo Caio (São Paulo), Douglas Costa (Bayern de Munique), Paulinho (Gangzhou Evergrande), Renato Augusto (Beijin Guoan), Alex Muralha (Flamengo), Gil (Shandong Luneng) e Gabriel Jesus (Palmeiras). Já para a manhã de hoje estão marcadas as chegadas de Filipe Luis (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid), Willian (Chelsea), Philippe Coutinho (Liverpool) e Roberto Firmino (Liverpool).

À tarde se apresentam Weverton (Atlético-PR), Thiago Silva, (PSG), Miranda (Inter de Milão), Marquinhos (PSG), Daniel Alves (Juventus) e Alisson (Roma). À exceção de Neymar e Giuliano, os demais 21 jogadores estarão à disposição de Tite para o treino aberto marcado para o Estádio Independência, às 17h. Oito mil torcedores trocaram um quilo de alimento não perecível por ingresso.