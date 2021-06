Neymar usa as redes sociais para criticar o estado do gramado do Engenhão

Neymar usos as redes sociais, nesta sexta-feira, para criticar o estado do gramado do Engenhão, um dia após a seleção brasileira golear o Peru, por 4 a 0, em duelo válido pela segunda rodada da Copa América.

"Comemorando o gol de ontem no 'belo' gramado do Engenhão #porfavorarrumaocampo", postou com ironia o camisa dez, autor de um dos gols. Neymar ainda poderá atuar mais três vezes no mesmo campo. O Brasil enfrenta a Colômbia na quarta-feira e, caso se classifique para disputar o restante da competição, o duelo das quartas de final e a semifinal também são previstos para o mesmo estádio.

Antes de Neymar, Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, e o craque Lionel Messi também já haviam reclamado das condições do gramado, após o empate por 1 a 1 com o Chile na primeira rodada. Outro que chamou a atenção para o problema foi Ricardo Gareca, treinador do Peru. Neste domingo, o Engenhão vai ser palco do duelo entre Venezuela e Equador.

Os jogadores da seleção brasileira que não atuaram na goleada diante do Peru treinaram nesta sexta-feira à noite na Granja Comary. Os atletas que atuaram na partida fizeram um trabalho regenerativo.