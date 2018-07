Neymar usará o número 70 em homenagem ao Rei Neymar foi o escolhido pela torcida do Santos para homenagear Pelé no jogo de amanhã, contra o Grêmio Prudente, na Vila Belmiro, às 18h30. Com 73% dos votos na eleição pela internet, o atacante ganhou a honra de usar a camisa 70, em alusão ao septuagésimo aniversário do maior jogador da história, festejado hoje. Todas as camisas do time terão um selo comemorativo da data.