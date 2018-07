Neymar vai a Barcelona. Só para comercial

Neymar ganhou, anteontem, o prêmio de gol mais bonito do ano na festa organizada pela Fifa. Mas sua turnê pela Europa vai além disso. Está rendendo lucros e especulações. Depois do evento de gala da entidade em Zurique, Neymar seguiu justamente para Barcelona, criando uma onda de comentários na imprensa espanhola sobre um futuro mais próximo do time de Messi e Dani Alves.

Oficialmente, Neymar foi até a Espanha apenas para gravar um comercial, seu primeiro internacional. O dia foi ainda de revisão até mesmo de seu valor, com uma consultoria chegando a indicar que o brasileiro seria hoje o quarto mais valioso do mundo.

Durante a festa da Fifa, cartolas e jogadores de Real Madrid e Barcelona revelaram ao Estado o interesse explícito em ganhar a simpatia de Neymar. Nos bastidores, rumores e especulações alimentam a novela, com jornalistas de Barcelona chegando a revelar que o brasileiro recebeu proposta de um contrato de 7 milhões (cerca de R$ 16 milhões) por ano para jogar nao Barça durante quatro temporadas.

Em seu Twitter, Neymar confirmou a informação de que estava mesmo por conta da Nike na Espanha. A empresa não nega que quer aproveitar o momento e o prêmio para promover seu atleta. A explicação para o comercial é que ele terá a participação de outras estrelas, mas que Neymar seria o único de fora da Europa.

A especulação gerada em torno da viagem obrigou o presidente do Santos a dar sua versão. "Discutimos isso internamente. Não podemos perder essa oportunidade com uma grande marca. Eles organizam eventos em todos os lugares do mundo e nada mais natural que seja em Barcelona, casa do atual campeão mundial de clubes", disse.

Prova desse interesse na nova estrela do futebol mundial é a publicação ontem pela Pluri Consultoria da revisão dos valores estimados de Neymar e Messi. O brasileiro teve seu valor incrementado em 10% em relação ao cálculo feito em meados do ano. Hoje, valeria 55 milhões (aproximadamente R$ 126 milhões).

Além da regularidade, foi sua "capacidade de retorno de marketing" que pesou na reavaliação. "Neymar, aos poucos, vai se tornando uma figura de visibilidade global", avalia a empresa.

Pelos cálculos, o santista passa a estar entre os seis mais valiosos do mundo, superado apenas por Messi, Cristiano Ronaldo e Iniesta. Dividiria o lugar com Fábregas e Ronney. Na lista da Fifa dos melhores do mundo, porém, Neymar foi apenas o 10.º, com 1,1% dos votos.

No caso de Messi, a noite de gala e os três títulos de melhor do mundo ajudaram a incrementar o valor do argentino de 100 milhões (R$ 229 milhões) para 115 milhões (R$ 263 milhões).