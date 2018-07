Neymar vai defender título de gol mais bonito

Neymar virou especialista em fazer golaços. Prova disso é que ele vai defender o título de autor do gol mais bonito do ano. Ontem, a Fifa anunciou que o jogador está entre os dez finalistas do prêmio Ferenc Puskas de 2012 pelo segundo gol da vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Inter, em março, em jogo da primeira fase da Taça Libertadores.

No lance, Neymar arranca do campo de defesa, passa por três marcadores e em velocidade dá um leve toque sobre o goleiro Muriel. Naquela noite o camisa 11 também fez os outros dois gols do Santos.

A jogada garantiu ao santista a terceira indicação seguida ao prêmio. A primeira, em 2010, veio por um gol marcado na final do Campeonato Paulista, contra o Santo André, no Pacaembu. Mas o prêmio foi conquistado somente no ano seguinte, graças ao golaço marcado sobre o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Em todos esses lances Neymar seguiu a mesma receita: jogada individual em velocidade, com dribles curtos e finalização na saída do goleiro.

Concorrentes. Entre os outros nove concorrentes ao prêmio de gol mais bonito do ano Neymar tem dois grandes adversários: o argentino Lionel Messi e o colombiano Falcao García. Diferentemente do brasileiro, ambos estão na lista por gols marcados de fora da área.

Os dois jogadores também concorrem com o santista em outro prêmio, o de melhor jogador do mundo em 2012.

Os três nomes estão na pré-lista dos 23 atletas que concorrem à Bola de Ouro.

Coincidentemente o gol que levou a indicação do argentino foi marcado justamente contra Neymar. Em junho, em um amisto entre Argentina e Brasil em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Messi fez três gols na vitória da equipe por 4 a 3.

Um deles foi marcado após o jogador do Barcelona driblar o lateral Marcelo e acertar um belo chute de fora da área no ângulo do goleiro Rafael. Ano passado Messi também concorreu ao prêmio. O gol indicado foi marcado na vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Arsenal pela Copa dos Campeões.

Já o colombiano Radamel Falcao García concorre com um gol de voleio em um amistoso disputado em maio entre o seu clube, o Atlético de Madri, e o América de Cáli, da Colômbia. O time espanhol venceu por 2 a 1.

Completam a lista gols marcados até mesmo em campeonatos de pouca tradição, como o boliviano e o canadense, além de um lance do futebol feminino. O destaque fica para o clube turco Fenerbahçe, que tem dois jogadores entre os indicados: Moussa Sow e Miroslav Stoch.

Eleição. O vencedor deste ano será escolhido em duas etapas de votação aberta no site da Fifa. A primeira vai até o dia 29 de novembro, quando sairão três finalistas. Os nomes vão ser anunciados nesse mesmo dia, em um evento em São Paulo.

Logo depois uma nova votação será aberta, com o resultado final a ser divulgado no dia 7 de janeiro de 2013, na festa de entrega da Bola de Ouro da Fifa na sede da entidade, em Zurique, na Suíça.