Neymar vai ter as férias antecipadas O Santos vai antecipar as férias de Neymar. O atacante será liberado para que tenha pelo menos alguns dias de descanso antes de se apresentar à seleção sub-20 em 8 de dezembro, dois dias depois da despedida do Santos do Brasileiro, contra o Flamengo. Mas o clube ainda definiu quando ele entrar em férias. Neymar, de volta ao clube, enfrenta o Goiás, amanhã, em Goiânia.