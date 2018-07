Neymar volta após decepção e Real Madrid quer Ganso Neymar faz hoje, às 16 horas, contra o Ceará, o primeiro jogo após a frustração de não fazer parte da família Dunga para a Copa do Mundo da África do Sul. A decepção do melhor atacante brasileiro do momento, com 25 gols marcados em 25 jogos no ano, foi maior do que a do seu companheiro de time Paulo Henrique Ganso, por não fazer parte nem mesmo da lista de espera, de sete jogadores. E Ganso pode estar se despedindo do Brasil, segundo o jornal Marca. O diário espanhol informou que o Real Madrid estaria disposto a oferecer ao Santos 30 milhões (R$ 66,6 milhões) pelo meia-esquerda.