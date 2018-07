Neymar volta das férias com mais fome de bola ainda

SANTOS - Neymar voou baixo e marcou três gols no treino coletivo do time principal - o primeiro do ano -, nesta segunda-feira à tarde, no Centro de Treinamento Rei Pelé. O mais bonito foi de cabeça, numa bola levantada para a área por Elano.

O craque subiu mais do que os zagueiros e cabeceou forte, fora do alcance do goleiro reserva Vladimir. Os outros dois foram em cruzamentos rasteiros.

Além dos três gols, Neymar não parou em nenhum momento no treino de quase uma hora de duração, mostrando estar bem acima do nível de condicionamento físico da maioria.

O time escalado por Muricy Ramalho só teve uma novidade em relação ao que terminou 2011: Pará na lateral-direita, no lugar de Danilo, que foi para o Porto, de Portugal. Léo treinou na esquerda e o meio-campo teve Arouca, Henrique, Elano e Ganso.

Como o treinador havia antecipado após o empate contra o Paulista, alguns jogadores ainda não estão em condições para estrear na temporada quinta-feira à noite, diante do Oeste, na Arena Barueri. "Só vou escalar quem estiver 100%. Um ou dois podem ficar de fora. Vai depender do que acontecer nos treinos da semana", afirmou Muricy.

Como Alan Kardec, com quatro gols em três rodadas, jogou o bastante para merecer uma vaga entre os titulares, Muricy deve tirar um jogador do meio para escalar o ex-vascaíno.

PEDIDO DO REI

O Santos ganhou ontem um forte aliado para tentar segurar Ganso mesmo que o Porto aumente a proposta de 8 milhões (cerca de R$ 18,3 milhões): Pelé. Na visita às obras do Museu Pelé, no Centro Histórico de Santos, ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o Rei do Futebol disse. "Ganso é excelente jogador e todos nós sabemos disso. Em forma física, ele vale muito mais. O meu conselho é que faça como o Neymar e fique no Santos."

O presidente santista, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, garante que o Santos não pretende vender seus 45% dos direitos do jogador mesmo que o Porto aumente a proposta para 20 mi (R$ 45,8 mi).