Neymar volta e diretores do Santos querem adiar clássico

Com ele, o Santos que se arrasta no Campeonato Brasileiro, espera voltar a ser forte, respeitado, e até favorito contra o Flamengo, na quarta-feira à noite, na Vila Belmiro.

Por causa de Neymar - muito mais do que de Paulo Henrique Ganso, Elano e Danilo (está na seleção sub-20) - a diretoria vai pressionar a CBF para adiar outra vez o clássico contra o Corinthians, para que não coincida com o amistoso da seleção contra a Alemanha, dia 10 de agosto.

Mesmo ausente, Neymar foi assunto no cotidiano santista. O presidente Luiz Alvaro de Oliveira Ribeiro promete até ir a Brasília conversar com a presidente da República, Dilma Rousseff, para conseguir que uma estatal patrocine o astro de 19 anos, tornando possível a sua permanência até a Copa de 2014. "Há seis meses me encontrei com a presidente e falamos sobre futebol feminino. É uma pessoa encantadora, muito simpática. Quero que ela me ajude. O governo tem empresas que fazem grandes investimentos no esporte."

Em conversa por telefone com o técnico Mano Menezes, na quinta-feira, Luis Alvaro soube, com antecedência, que o trio santista estará na relação para o amistoso contra a Alemanha. Ele aceitou as ponderações do treinador de que o jogo passou a ter importância para a recuperação do prestígio da seleção após a desclassificação, diante do fraco Paraguai, nas quartas de final da Copa América. "Não é o caso de pedir dispensa", concordou.

Só que, como o técnico Muricy Ramalho, Luis Alvaro não quer pegar o Corinthians sem o trio e fará o possível para evitar isso. A partida já foi adiada uma vez por causa da Libertadores.