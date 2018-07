Neymar: ''Volto domingo para ser campeão'' Neymar está recuperado do trauma no olho direito e tem presença assegurada na final do Campeonato Paulista contra o Santo André, domingo, às 16 horas, no Pacaembu. Hoje, o garoto volta ao Hospital Albert Einstein, na capital, para ser reavaliado pelo médico Cláudio Luiz Lottemberg. Ele deve ser liberado para participar do treino de amanhã. Há a possibilidade de, por orientação médica, usar óculos de proteção nos treinamentos e também na partida decisiva.