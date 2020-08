NFL 2020: times, data, onde assistir, Super Bowl e tudo sobre a competição

A 101ª edição da NFL começa no dia 10 de setembro, após muita polêmica e quase cancelamento da temporada. Como todos os outros esportes, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos sofreu com a pandemia do novo coronavírus, mas após atrasos e reuniões para garantir a realização da competição sem colocar os atletas em risco, o torneio finalmente teve uma data para começar em 2020.

O Estadão destaca as principais dúvidas sobre a competição, que tem o Kansas City Chiefs como o atual campeão. Será a primeira temporada que o tradicional Raiders jogará em Las Vegas. Nos últimos 24 anos, o time atuava em Oakland. E a temporada será disputada sem que os times fizessem pré-temporada.

O que é a NFL?

NFL é a sigla de National Football League. É a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos.

Efeitos da covid-19 na NFL

A pandemia do novo coronavírus causou diversas mudanças na NFL para essa temporada. O Draft, por exemplo, foi feito virtualmente pela primeira vez na história. Além dos tradicionais cuidados como utilização de máscaras e lavar constantemente as mãos, para evitar maiores riscos, não foi realizado nenhum jogo de pré-temporada. O Pro Football Hall of Fame Game foi cancelado. Também houve um movimento por parte dos atletas cobrando da organização do torneio, a divulgação de quais medidas de segurança e higienização estavam sendo tomadas para a segurança dos atletas. Mesmo assim, 66 jogadores decidiram não disputar a temporada.

Quais são as regras do futebol americano

O Estadão fez uma matéria explicando passo a passo as principais regras do futebol americano.

Quando começa a NFL?

A 101ª temporada da NFL começa no dia 10 de setembro. Kansas City Chiefs e Houston Texas fazem o jogo de abertura, no Arrowhead Stadium. O campeonato vai até o dia 7 de fevereiro de 2021, data que será realizada o SuperBowl. A tabela completa dos jogos é possível ver no site da competição.

Como assistir a NFL?

No Brasil, os canais ESPN possuem os direitos de transmissão da NFL. Entre seis e dez partidas são transmitidas por rodada. Os principais confrontos são exibidos nas noites de quinta-feira (Thursday Night Football), domingo (Sunday Night Football) e segunda-feira (Monday Night Football). E a NFL tem um canal de streaming pago para transmitir todos os jogos. O valor é de R$ 385 por ano.

Qual a diferença entre NFC e AFC?

A NFC é a sigla para National Football Conference, que abrange 16 franquias que disputam a NFL. Esses times são divididos em quatro grupos:

East (Leste, em inglês), com Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles e Washington Football Team;

North (Norte), com Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers e Minnesota Vikings;

South (Sul), com Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers; e West (Oeste), com Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers e Seattle Seahawks.

Já a AFC é a sigla para American Football Conference, que abrange outras 16 franquias que disputam a NFL. Essas equipes são divididas em quatro grupos:

East (Leste), com Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots e New York Jets

North (Norte), com Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers

South (Sul), com Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans;

West (Oeste), com Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers

Qual é o melhor time da NFL?

Atualmente, é o Kansas City Chiefs. Apesar de não figurar entre os melhores elencos, na opinião de especialistas, a franquia foi campeã do último Super Bowl e possui um dos melhores quarterbacks da liga, Patrick Mahomes.

Lista de campeões

O New England Patriots e o Pittsbourgh Steelers são os dois maiores vencedores com seis conquistas cada. Veja a lista completa:

New England Patriots: 6 (2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018)

Pittsburgh Steelers: 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 2005 e 2008)

San Francisco 49ers: 5 (1981, 1984, 1988, 1989 e 1994)

Dallas Cowboys: 5 (1971, 1977, 1992, 1993 e 1995)

Green Bay Packers: 4 (1966, 1967, 1996 e 2010)

New York Giants: 4 (1986, 1990, 2007 e 2011)

Los Angeles/Oakland/Las Vegas Raiders: 3 (1976, 1980 e 1983)

Washington Redskins: 3 (1982, 1987 e 1991)

Denver Broncos: 3 (1997, 1998 e 2015)

Miami Dolphins: 2 (1972 e 1973)

Baltimore/Indianapolis Colts: 2 (1970 e 2006)

Baltimore Ravens: 2 (2000 e 2012)

Kansas City Chiefs: 2 (1969 e 2019)

New York Jets: 1 (1968)

Chicago Bears: 1 (1985)

St. Louis/Los Angeles Rams: 1 (1999)

Tampa Bay Buccaneers: 1 (2002)

New Orleans Saints: 1 (2009)

Seattle Seahawks: 1 (2013)

Philadelphia Eagles: 1 (2017)

Tem brasileiro na NFL?

Sim. São dois jogadores brasileiros. Um se chama Durval Queiroz, conhecido como Duzão, e ele joga pelo Miami Dolphins. O outro é o Cairo Santos, que vai defender o Chicago Bears.

O que é o Super Bowl?

Super Bowl é o nome dado ao jogo decisivo entre os campeões da NFC e da AFC. É a final da NFL e um dos eventos mais aguardados do esporte, em razão das altas cifras envolvidas e também pela enorme audiência dos canais de televisão que transmitem os jogos pelo mundo.

Quando é o Super Bowl?

O Super Bowl da temporada 2020 está marcado para o dia 7 de fevereiro de 2021, no Raymond James Stadium, do Tampa Bay Buccaneers, na Flórida.