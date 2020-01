NFL, a liga mais rica do mundo é a que menos joga

Os fãs do futebol americano tem de setembro a fevereiro para acompanhar os jogos de seu time preferido, afinal são apenas 16 jogos na temporada regular. Mas a menor exposição não impede a NFL de ser a liga mais rica dos Estados Unidos.

Com seis parceiros principais, a NFL recebe US$ 8,2 bilhões (R$ 34,40 bilhões) dos direitos de transmissão, que são repassados igualmente aos 32 times. São US$ 255 milhões (R$ 1 bilhão) por ano só de TV. Para se ter uma ideia, o contrato da Premier League, o Campeonato Inglês, atualmente o melhor do mundo, é negociado por US$ 3,85 bilhões (R$ 16,15 bilhões).

O Dallas Cowboys, visto em média por 91.619 espectadores - a média da NFL é de 67.619 torcedores - em seus jogos, é apontado como a marca mais valiosa com impressionantes US$ 4 bilhões (R$ 16,78 bilhões).

Tanto interesse pelos atletas, jogos, equipes leva um comercial de 30 segundos a custar durante o jogo até US$ 5,25 milhões (R$ 22,02 bilhões).

Esse montante poderia ser ainda maior se o calendário da NFL fosse mais prolongado, a exemplo do que ocorre com a NBA (basquete) ou NHL (hóquei), ligas nas quais as equipes atuam 82 vezes só na temporada regular. Isso para não falar dos inigualáveis jogadores de beisebol, que atuam 162 jogos.