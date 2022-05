NFL anuncia 1º jogo na Alemanha com Buccaneers x Seahawks, em novembro, na casa do Bayern

A NFL anunciou para 13 de novembro o primeiro jogo oficial na Alemanha. Será entre Tampa Bay Buccaneers e Seattle Seahawks, na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique. O jogo será válido pela décima semana do campeonato, segundo anúncio da liga nesta quarta-feira. Frankfurt também vai ser sede de um jogo da temporada regular nos próximos quatro anos.

O astro Tom Brady, do Tampa Bay, pode se tornar o primeiro quarterback a ser titular em um jogo em três países fora dos Estados Unidos. Ele venceu dois jogos com o New England Patriots em Londres e outro na Cidade do México.

A programação dos três jogos da NFL em Londres na próxima temporada também foi anunciada. O Green Bay Packers enfrentará o New York Giants em 9 de outubro no campo do Tottenham, uma semana após o Minnesota Vikings jogar diante do New Orleans Saints no mesmo estádio.

Em 30 de outubro, o Estádio de Wembley receberá o Denver Broncos contra o Jacksonville Jaguars, que jogou neste local por sete temporadas seguidas até 2019.

No México, o Arizona Cardinals enfrenta o San Francisco 49ers no Estádio Azteca, no dia 21 de novembro. A partida, que deveria ocorrer em 2020 por conta do contrato de internacionalização das marcas, foi adiada devido à covid-19.