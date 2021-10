NFL anuncia show do Super Bowl com Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar e Mary J. Blige

O horário de maior audiência da TV dos Estados Unidos e um dos maiores eventos mundiais, a NFL anunciou, nesta quinta-feira, quais serão as atrações para o show do intervalo do próximo Super Bowl, a final da liga. Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar e Mary J. Blige se apresentarão juntos pela primeira vez na decisão do campeonato de futebol americano.

O Super Bowl LVI está previsto para acontecer no dia 13 de fevereiro de 2022 no SoFi Stadium, na cidade de Inglewood, subúrbio de Los Angeles, na Califórnia. Dos músicos, Dogg, Dre e Lamar são nascidos e criados no sul do Estado.

"A oportunidade de me apresentar no intervalo do Super Bowl, e fazer isso no quintal de casa, será uma das maiores emoções da minha carreira", disse Dre. Dono de sete prêmios Grammy, ele ainda diz que a performance será um "evento cultural inesquecível".

Dos artistas, Dr. Dre é quem se destaca por toda a sua história no hip-hop dos Estados Unidos. Ao lado de Ice Cube e Eazy-E, ele foi um dos responsáveis por fundar a banda N.W.A., que nos anos 1980 marcou a música e a cultura do país com suas letras controversas. Dre é responsável por lançar grandes nomes do rap no cenário, incluindo o próprio Snoop Dogg, Eminem, Lamar e 50 Cent. Ele também produziu a música mais conhecida de Mary J. Blige, chamada "Family Affair".

O Super Bowl retorna a Los Angeles pela primeira vez desde 1993. O show promete ser tão grandioso quanto o número de premiações dos artistas. Afinal, somados, eles possuem nada menos que 44 Grammys. Eminem é, do quinteto, quem tem mais estatuetas, com 15 conquistas.

A NFL realizada o tradicional show do intervalo em parceria com as empresas Pepsi e Roc Nation há três anos. Esta última é propriedade do também rapper Jay-Z. Ele declarou que a apresentação é "a história sendo feita."

O último Super Bowl foi disputado no dia 7 de fevereiro deste ano, em que o Tampa Bay Buccaneers, da lenda Tom Brady, venceu o Kansas City Chiefs, do jovem promissor Patrick Mahomes, por 31 a 9. O quarterback, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, venceu a NFL sete vezes, sendo seis com seu antigo time, o New England Patriots.