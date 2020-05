NFL cancela os cinco jogos previstos para fora dos EUA da próxima temporada

O vice-presidente executivo da NFL, Cristopher Halpin, anunciou, nesta segunda-feira, o cancelamento dos cinco jogos da principal liga do futebol americano previstos para fora dos Estados Unidos na próxima temporada por causa da pandemia do coronavírus.

"Acreditamos que jogar todas as partidas da próxima temporada em nosso país seja a melhor atitude para os nossos jogadores, nossas franquias e todos os nossos torcedores nos Estados Unidos, México e Reino Unido", afirmou Halpin. Segundo ele, a atitude teve o apoio dos parceiros mexicanos e britânicos.

Quatro partidas estavam previstas para Londres, onde a NFL organiza jogos desde 2007. Duas no estádio do Tottenham (24 de setembro e 4 de outubro), com o Atlanta Falcons e o Miami Dolphins como anfitriões, enquanto o Jacksonville Jaguars teria o mando dos jogos no estádio de Wembley (25 de outubro e 1.º de novembro). A quinta partida fora do território norte-americano seria no Estádio Azteca, na Cidade do México, com o Arizona Cardinals. Os mexicanos receberam jogos em 2016, 2017 e 2019. Os times "visitantes" não foram anunciados.

"Agradecemos imensamente o apoio de nossos parceiros governamentais e estaduais no México e no Reino Unido. Todos concordamos com esta decisão, e estamos ansiosos para retornar com os jogos nos dois países na temporada 2021", afirmou Halpin.

A NFL deve revelar o calendário completo da temporada 2020/2021 nesta semana, com a ressalva de que alterações poderão ser feitas por causa da pandemia da covid-19.