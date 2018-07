NFL conhece os últimos classificados para os playoffs na semana 17

Baltimore Ravens consegue última vaga da conferência americana após disputa acirrada com outras três equipes na conferência americana, Cairo Santos bate na trave por lugar nos playoffs e divisão mais fraca da NFL define seu campeão. Confira o que foi destaque na semana 17.

Baltimore Ravens 20 x 10 Cleveland Browns

Foi sofrido, mas o Baltimore Ravens garantiu sua vaga nos playoffs da NFL. Os campeões do Super Bowl em 2013 venceram o Cleveland Browns de virada graças a uma grande atuação do quarterback Joe Flacco no quarto período e voltam à fase decisiva do torneio após um ano. Mesmo só cumprindo tabela na última rodada e com problemas de indisciplina no elenco, os Browns faziam 10 a 3 até o final do terceiro quarto quando acabaram tomando a virada.

"Tudo pode acontecer quando você entrar nos playoffs", disse Flacco. "Eu não ficaria surpreso se em três semanas a partir de agora nós ainda estamos aqui jogando", completou o camisa 5, que terminou a partida completando 22 de 36 passes e acertando dois touchdowns.

Kansas City Chiefs 19 x 9 San Diego Chargers

A última vaga da Conferência Americana ficou com os Ravens depois do vacilo do San Diego Chargers. A equipe californiana era a única equipe da AFC que dependia apenas de si para se classificar, mas não conseguiu superar o Kansas City Chiefs jogando fora de casa.

O brasileiro Cairo Santos uma das principais armas ofensivas dos donos da casa e acertou quatro field goals de cinco tentados. Além dos Chiefs, o Houston Texans também dependia de uma grande combinação de resultados para ficar com a vaga nos playoffs e ficaram fora mesmo após derrotarem o Jacksonville Jaguars por 23 a 17.

Atlanta Falcons 3 x 34 Carolina Panthers

O Carolina Panthers não tomou conhecimento do Atlanta Falcons, em pleno Georgia Dome, e faturou o título da fraca NFC Sul. O resultado garantiu a equipe da Carolina do Norte nos playoffs mesmo com uma campanha negativa durante a temporada regular, com sete vitórias, oito derrotas e um empate.

O jovem quarterback Cam Newton foi um dos destaques dos Panthers com dez passes corretos em 16 tentativas para 114 jardas e um touchdown. Já a principal estrela dos Falcons, Matt Ryan, foi interceptada duas vezes e completou apenas 29 dos 47 passes no jogo. RESULTADOS DA SEMANA 17

Baltimore Ravens 20 x 10 Cleveland Browns

Washington Redskins 17 x 44 Dallas Cowboys

Tennessee Titans 10 x 27 Indianapolis Colts

Houston Texans 23 x 17 Jacksonville Jaguars

Kansas City Chiefs 19 x 9 San Diego Chargers

Miami Dolphins 24 x 37 New York Jets

Minnesota Vikings 13 x 9 Chicago Bears

New England Patriots 9 x 17 Buffalo Bills

New York Giants 26 x 34 Philadelphia Eagles

Tampa Bay Buccaneers 20 x 23 New Orleans Saints

Denver Broncos 47 x 14 Oakland Raiders

San Francisco 49ers 20 x 17 Arizona Cardinals

Seattle Seahawks 20 x 6 St. Louis Rams

Atlanta Falcons 3 x 34 Carolina Panthers

Green Bay Packers 30 x 20 Detroit Lions

Pittsburgh Steelers 27 x 17Cincinnati Bengals

CONFRONTOS DOS PLAYOFFS

Sábado

Pittsburgh Steelers x Baltimore Ravens

Carolina Panthers x Arizona Cardinals

Domingo

Indianapolis Colts x Cincinnati Bengals

Dallas Cowboys x Detroit Lions

*New England Patriots, Denver Broncos, Seattle Seahawks e Green Bay Packers folgam na primeira rodada.