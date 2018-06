NFL define sedes das edições de 2023 e 2024 do Super Bowl

Principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL anunciou nesta quarta-feira as cidades que receberão a grande decisão do campeonato, o Super Bowl, nas edições de 2023 e 2024. Glendale, no Arizona, e New Orleans, em Louisiana, respectivamente, foram as sedes escolhidas.

A NFL realizou o anúncio durante uma reunião em Atlanta, cidade que receberá o próximo Super Bowl, em 2019. Antes, a liga já havia definido as sedes das três decisões seguintes da liga: o Hard Rock Stadium, em Miami, em 2020; o estádio Raymond James, em Tampa, em 2021; e o Hollywood Park, em Los Angeles, em 2022.

Em 2023, o estádio da Universidade de Phoenix, em Glendale, no Arizona, receberá o Super Bowl pela terceira vez, repetindo o que aconteceu em 2008 e 2015. Já o Mercedes-Benz Superdome, em New Orleans, sediará a grande decisão da NFL pela oitava vez desde que abriu as portas, há 43 anos.

A liga norte-americana realiza um revezamento das cidades a receberem a decisão entre aquelas que possuem um time na NFL. Glendale é a casa do Arizona Cardinals, enquanto New Orleans é a sede do New Orleans Saints. Até hoje, nunca um time conseguiu disputar o Super Bowl em casa.