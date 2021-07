NFL multa Washington Football Team em R$ 50 milhões por denúncias de assédio

A NFL, liga de futebol americano, multou em US$ 10 milhões (R$ 50 milhões) o Washington Football Team, após uma investigação encontrar evidências de assédio sexual e moral contra funcionárias e de intimidação dentro da franquia.

O comissário da NFL, Roger Goodell, informou em comunicado que os investigadores descreveram o ambiente de trabalho na equipe como "muito pouco profissional, tanto no geral quanto para as mulheres."

"O assédio moral e a intimidação ocorriam com frequência, e muitos a descreveram como uma cultura do medo", diz o texto. "Várias funcionárias reportaram terem sido vítimas de assédio sexual e de falta de respeito no local de trabalho."

Os investigadores constataram que os donos e executivos da equipe deram pouca ou nenhuma atenção ao problema, e, em alguns casos, incorreram em condutas inadequadas. "Isso deu o tom da organização e levou os principais executivos a acreditar que o comportamento desrespeitoso e a má conduta mais grave eram aceitáveis", aponta o texto.

A advogada Beth Wilkinson foi encarregada pela equipe de Washington, em julho de 2020, de investigar a cultura trabalhista da organização. A NFL assumiu a supervisão da pesquisa antes do começo da temporada de 2020.

A investigação foi motivada por revelações de 15 ex-funcionárias que afirmaram ter sofrido assédio sexual durante sua permanência na equipe. Segundo a NFL, nenhum dos gerentes e executivos envolvidos em má conduta permanecem na franquia.

O valor da multa será doado a organizações que promovem iniciativas contra o assédio e por uma cultura trabalhista melhor, principalmente para as mulheres e minorias.