NFL registra o maior número de casos positivos de covid-19 em um único dia

A NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, registrou nesta segunda-feira 37 testes positivos para covid-19, o maior número em um único dia desde o início da pandemia em março de 2020, reportou o canal esportivo ESPN.

Jalen Ramsey e Tyler Higbee, ambos do Los Angeles Rams, são dois dos jogadores que tiveram resultados positivos para o coronavírus. Eles foram descartados para o jogo desta segunda-feira à noite contra o Arizona Cardinals.

Outros jogadores com covid-19 incluem Phillip Lindsay (Miami Dolphins), Cedrick Wilson (Dallas Cowboys) e Josh Gordon (Kansas City Chiefs).

Por outro lado, a NFL Network informou que um funcionário da equipe de Washington havia testado positivo para a variante ômicron do vírus. É o primeiro caso conhecido dessa cepa na NFL.

Trata-se de um funcionário de "nível três" que não tinha contato com a equipe de jogo ou com os treinadores.

Em 17 de novembro, mais de 94% dos jogadores da NFL haviam sido vacinados e quase 100% do pessoal (não jogadores) também.

De acordo com as regras da liga, não vacinados com teste positivo para covid-19 devem se isolar por 10 dias fora das instalações de seu clube.

Enquanto isso, as pessoas totalmente vacinadas podem retornar às instalações depois de receber dois testes PCR negativos consecutivos feitos com pelo menos 24 horas de intervalo e se estiverem assintomáticos por 48 horas.