NFL terá sua primeira presidente negra da história: 'Força a ser reconhecida'

Sandra Douglass Morgan é a primeira mulher negra a assumir a presidência de uma franquia da NFL, a liga nacional de futebol americano. O Las Vegas Raiders anunciou a contratação de Sandra e deixará sob sua responsabilidade a missão de resgatar oa equipe após uma série de dificuldades.

A franquia do estado de Nevada tem enfrentado uma sequência de polêmicas, dentro e fora de campo. Na última temporada, o técnico Jon Gruden foi demitido após a NFL descobrir e-mail com expressões racistas, enquanto o jogador Henry Ruggs III foi acusado de homicídio após dirigir bêbado e matar uma pessoa atropelada. Diante dos fatos, o então presidente dos Raiders, Dan Ventrelle, saiu da franquia.

"Não é segredo que esta organização enfrentou alguns desafios recentes. Mas quero ser claro: não estou aqui para varrer nada para debaixo do tapete ou evitar problemas e preocupações que precisam ser tratadas", informou Sandra, mostrando que quer combater diretamente as dificuldades com as quais a franquia conviveu nos últimos tempos.

"Acredito no legado da família Davis de celebrar e promover a diversidade em todos os sentidos. Aceitei esta posição, porque acredito na promessa dos Raiders, no futuro da equipe e nos princípios de integridade, comunidade e compromisso.

O impacto que isso tem não é perdido em mim. Tiremos o chapéu para todas as mulheres anteriores que foram líderes e visionárias. Agora, se isso for de alguma ajuda para outras mulheres e meninas, isso seria uma conquista incrível para mim", completou Sandra Douglass Morgan.

"Estou animado que Sandra concordou em se juntar à família Raiders. Sua experiência, integridade e paixão por esta comunidade serão inestimáveis para nossa organização. Desde que a conheci, sabia que era uma força a ser reconhecida", valorizou o dono da franquia, Mark Davis.

Apesar da má fase, o Las Vegas Raiders conseguiu avançar para os playoffs na última edição da NFL. No entanto, a alegria durou pouco com a eliminação logo na sequência, diante do vice-campeão do Super Bowl LVI, o Cincinnati Bengals.