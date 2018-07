NFL vê últimos invictos caírem diante de Brady e Manning

Rodada de recordes e fim dos invictos na NFL. Bengals e Cardinals, os únicos times que até então haviam vencido todos os seus jogos, sofreram nas mãos de dois grandes quarterbacks, Peyton Manning e Tom Brady, respectivamente, e foram derrotados por Denver Broncos e New England Patriots. Para melhorar a rodada dos QBs, ambos atingiram marcas especiais. Manning conseguiu seu 500º touchdown e Brady chegou às 50 mil jardas em passes. Confira tudo que aconteceu na quinta rodada do futebol americano.

Houston Texans 17 x 20 Dallas Cowboys

O clássico texano acabou definido na prorrogação. O duelo equilibrado só foi encerrado com um field goal de 49 jardas convertido por Dan Bailey. O resultado serviu como um balde de água fria na equipe do técnico Bill O'Brien. Os Texans conseguiram o empate apenas no fim do último quarto, com um touchdown de Arian Foster. "Nos tivemos que nos superar e basicamente vencer o jogo duas vezes", disse o quarterback Tony Romo, responsável por 324 jardas, dois TDS e uma interceptação.

Na próxima rodada, o líder da NFC East (o Dallas tem quatro vitórias e uma derrota) terá a difícil missão de encarar o Seattle Seahawks no Century Link Field. Os Texans vão enfrentar os Colts abrindo a rodada no Thursday Night Football.

Arizona Cardinals 20 x 41 Denver Broncos

Após ganhar suas primeiras três partidas (contra San Diego Chargers, NY Giants e San Francisco 49ers) e descansar na quarta semana, os Cardinals caíram em uma partida história para Peyton Manning e os Broncos. O quarterback alcançou a marca de 500 touchdowns na carreira, juntando-se a Brett Favre como únicos jogadores a alcançar a marca (Manning tem 503 contra 508 do ainda recordista). O QB dos Broncos obteve a marca em seu 244º jogo da temporada regular, 49 a menos do feito de Favre. Após o jogo, Manning agradeceu dois treinadores do rival, Bruce Arians, que foi seu primeiro técnico de QB, em 1998, e Tom Moore, técnico assistente e que foi seu coordenador ofensivo nos Colts.

"Eu dou a esses dois homem muito crédito por terem me aperfeiçoado como quarterback", disse Peyton Manning. Entretanto, a equipe do Arizona não vendeu fácil a derrota. O placar no último período era de 24 a 20 para os Broncos. Apenas nesse momento o time de Denver mostrou a força que o levou para o último Super Bowl, com 17 pontos, um field gol de Brandon McManus, um TD de Julios Thomas e uma corrida de J. Thompson. Na próxima rodada, os Broncos vão a Nova York encarar os Jets, enquanto os Cardinals recebem o Washington Redskins.

Cincinnati Bengals 17 x 43 New England Patriots

Tom Brady pode não ter conseguido uma marca tão impressionante quanto a de Peyton Manning, mas, domingo, contra os Bengals, juntou uma atuação de gala, como se espera dele, com o fato de ter alcançado as 50 mil jardas na carreira, tornando-se o sexto a atingir a marca. O camisa 12 dos Patriots foi o nome da partida que derrubou o último invicto da NFL nesta temporada (o jogo dos Cardinals havia terminado mais cedo). Com dois TDs e 292, Brady ajudou os Patriots a controlarem o jogo contra um time que tinha três vitórias no campeonato (os Bengals folgaram na quarta semana). Agora o time de Cincinnati encara o Carolina Panthers tentando retomar a sequência de vitórias, enquanto a equipe de Tom Brady joga contra o Buffalo Bills.

RESULTADOS DA RODADA

Quinta-feira

Minnesota Vikings 10 x 42 Green Bay Packers

Domingo

Chicago Bears 24 x 31 Carolina Panthers

Cleveland Browns 29 x 28 Tenesse Titans

St Louis Rams 28 x 34 Philadelphia Eagles

Atlanta Falcons 20 x 30 NY Giants

Tampa Bay Buccaneers 31 x 37 New Orleans Saints

Houston Texans 17 x 20 Dallas Cowboys

Bufalo Bills 17 x 14 Detroit Lions

Baltimore Ravens 13 x 20 Indianapolis Colts

Pittsburgh Steelers 17 x 9 Jacksonville Jaguars

Arizona Cardinals 20 x 41 Denver Broncos

Kansas City Chiefs x 22 San Francisco 49ers

NY Jets 0 x 31 San Diego Chargers

Cincinnati Bengals 17 x 43 New England Patriots

Segunda-feira

Seattle Seahawks 27 x 17 Washington Redskins