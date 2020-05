NHL irá propor reinício da temporada com playoffs contendo mais equipes

A liga norte-americana de hóquei sobre gelo (NHL) irá propor nesta semana ao sindicato de jogadores um plano para reiniciar a temporada com playoffs ampliados, de 16 para 24 equipes, informou a imprensa americana.

A competição, suspensa em 12 de março devido à pandemia do novo coronavírus, quando faltavam três semanas para concluir a temporada regular, debaterá o plano com a associação de jogadores (NHLPA), informaram a ESPN e a Sportsnet no Canadá.

O formato proposto aumentaria de 16 para 24 o número de equipes classificadas para os playoffs. Os quatro primeiro colocados da Conferência Leste e Oeste não teriam que disputar uma primeira rodada do mata-mata. As outras 16 equipes, classificadas entre a 5.ª e 12.ª colocação de cada conferência, competiriam entre elas em séries melhores de cinco jogos.

A partir da segunda rodada seriam disputadas eliminatórias clássicas em melhores de sete jogos até que um campeão fosse coroado com a Stanley Cup. O plano contempla jogos sem torcida nas arenas, mas não esclarece quais seriam as sedes.

O comissário da NHL, Gary Bettman, declarou na última segunda-feira que a liga estuda oito ou nove cidades que poderiam sediar os jogos, onde ficariam concentrados os jogadores em um ambiente controlado para evitar riscos com viagens. Uma fonte da NHL afirmou à ESPN que a ideia seria usar somente duas sedes, uma para os clubes do Leste e outra para o Oeste.