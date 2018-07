Nibali vence etapa e Quintana diminui vantagem do líder Froome na Volta da França

É verdade que o colombiano Nairo Quintana, o segundo colocado na classificação geral, reduziu em 30 segundos a vantagem de Froome na liderança, mas nesse momento parece improvável uma mudança do detentor da camiseta amarela após a penúltima etapa, neste sábado - o último estágio, no domingo, com a chegada em Paris, não costuma ter disputa de posições.

Quintana foi o segundo colocado na etapa desta sexta-feira, diminuindo para 2min38 a vantagem de Froome, que terminou este estágio na terceira colocação, a 1min14 de Nibali, que completou a distância em 4h22min53.

Nesta sexta, o francês Pierre Rolland escapou na liderança da etapa, mas depois foi perseguido por Nibali, que assumiu a liderança quando faltavam 16 quilômetros para o fim. Depois, só precisou manter o ritmo para assegurar a sua vitória, cruzando a linha de chegada em La Toussuire-Les Sybelles na primeira posição.

Ainda assim, Nibali é somente o quarto colocado na classificação geral da Volta da França, a 6min44 de Froome e a 1min19 do espanhol Alejandro Valverde, que está na terceira posição. Já o também espanhol Alberto Contador é o quinto, com uma desvantagem de 7min56 para o líder.

Principal perseguidor de Froome na luta pelo título da Volta da França, Quintana continua sendo o detentor da camiseta branca, dada ao melhor jovem ciclista. O francês Romain Bardet se tornou o melhor montanhista, com 90 pontos, três a mais do que Froome, e agora está com a camisa branca de bolinhas vermelhas. Já a camiseta verde, dada ao maior pontuador, permanece com eslovaco Peter Sagan.

Neste sábado, Quintana terá a chance final de ultrapassar Froome na classificação geral, na última etapa alpina da Volta da França, com um percurso de 110,5 quilômetros entre Modane Valfréjus e Alpe d''Huez. A Volta da França se encerra no domingo, com uma rota plana, majoritariamente cerimonial, de 109,5 quilômetros até a Champs-Elysées, em Paris.