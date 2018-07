Nicholas Santos avança nos 50m borboleta com recorde

Nicholas Santos revelou que ficou surpreso com o resultado obtido. "Não esperava. Minha ideia era fazer agora na casa dos 22s50, mas aí vi que está sobrando e à noite vou tentar fazer uma passagem que me coloque nos 21 segundos na final. Esse é meu grande objetivo pessoal", disse.

O sul-africano Chad Les Clos, outro nos 200 metros borboleta nos Jogos de Londres, avançou na segunda colocação, com a marca de 22s78, logo à frente do bielo-russo Yauhen Tsurkin (22s98). O brasileiro Kaio Márcio também estará na semifinal, com o 11º melhor tempo das eliminatórias (23s21).

Após faturar a medalha de bronze nos 100 metros costas, Guilherme Guido voltou a competir nas eliminatórias dos 50 metros do mesmo estilo e avançou na segunda colocação, com o tempo de 23s48. "Para a parte da manhã foi bom pra classificar. À noite tem tudo pra melhorar", disse Guido.

Ouro nos 100 metros costas, o norte-americano Mathew Gravers, conseguiu o melhor tempo nos 50 metros, com 23s28. O russo Stanislav Donets, com 23s49, ficou logo atrás de Guido. O brasileiro Daniel Ozerchowski avançou às semifinais em sétimo lugar, com o tempo de 23s64.

O revezamento 4x100 metros medley feminino, formado por Fabíola Molina, Beatriz Travalon, Daynara de Paula e Larissa Oliveira, ficou fora da final ao marcar apenas o 10º tempo nas eliminatórias, com 3min57s66.

Beatriz Travalon foi eliminada ao ficar na 28ª colocação nos 100 metros peito (1min08s21), assim como Thiago Simon, que foi eliminado nos 200 metros medley ao ser apenas o 27º mais rápido (1min59s68).