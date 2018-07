Nicholas Santos bate recorde de novo e vai à final dos 50 metros borboleta

ISTAMBUL - O brasileiro Nicholas Santos voltou a baixar o recorde dos 50 metros borboleta do Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros). Nesta sexta-feira, em Istambul, ele foi o mais rápido das semifinais da prova, com o tempo de 22s23, baixando 17 centésimos o recorde que havia igualado pela manhã, nas eliminatórias da prova.

"Estou na batalha pelo pódio. À noite nadei já um pouquinho mais forte, mas vi que dava para dar uma segurada e melhorar meu tempo. Amanhã (sábado) à noite o objetivo mesmo é fazer 21s. Independente do adversário que tenha na água vou tentar nadar abaixo desses 22s que é meu grande desafio pessoal", disse Nicholas.

Outro brasileiro na prova, Kaio Marcio Almeida repetiu o desempenho da manhã, foi o 11.º mais rápido das semifinais, com 23s21, e não conseguiu avançar à final, que será no sábado. Também estão balizados o sul-africano Chad Les Clos, ouro nos 200 metros borboleta nos Jogos de Londres, e o francês Frederick Bousquet, que aparecem como fortes concorrentes de Nicholas.

Medalhista de bronze nos 100 metros costas, Guilherme Guido vai fazer também a final dos 50 metros do mesmo estilo. Ele foi o terceiro mais rápido das semifinais, com o tempo de 23s27, ficando apenas 13 centésimos atrás do russo Stanislav Donets (prata nos 100m costas) e do australiano Robert Hurley.

Guido, porém, não será o único brasileiro na final dos 100m costas. Daniel Ozerchowski fez o quinto tempo, com 23s37, e também vai brigar pelo pódio. Na sexta posição entre os semifinalistas ficou o norte-americano Mathew Gravers, campeão olímpico da prova e medalhista de ouro nos 50m costas em Istambul.