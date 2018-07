Nicholas Santos torce para 50 metros borboleta virar prova olímpica

ISTAMBUL - Após conquistar o título mundial dos 50 metros borboleta no sábado, com a vitória no campeonato de piscina curta (25 metros) disputado em Istambul, na Turquia, o nadador brasileiro Nicholas Santos torce agora para a prova entrar no programa olímpico. Mas, independente disso, ele já projeta sua participação na Olimpíada do Rio, em 2016.

Apesar de ser disputada no Mundial da Natação, a prova dos 50 metros borboleta não faz parte do programa olímpico. "Talvez consigam abrir esse leque", torce Nicholas, na expectativa de poder lutar por medalha em sua especialidade nos Jogos do Rio. Se não tiver essa possibilidade, ele admite tentar os 100 metros borboleta ou entrar no revezamento.

"O meu objetivo é fazer mais um ciclo olímpico. Tudo depende de como vou estar nadando. No que vem, vou fixar objetivos para o Mundial de Barcelona (em julho). Em princípio, nado até 2016, mas vou pensar ano a ano. Não me vejo fora do ambiente da natação", afirma Nicholas, que está com 32 anos e faz parte da equipe de treinamento de Cesar Cielo.

Sobre a conquista de sábado em Istambul, Nicholas comemorou muito o feito histórico na carreira. "Foi muito bom esse ouro, meu primeiro ouro em um Mundial. Estou feliz demais! Não consegui nadar na casa dos 21 segundos (fez 22s22), como eu poderia, mas fiquei com a medalha de ouro e o recorde do campeonato. Hoje posso dizer: sou campeão mundial", diz.