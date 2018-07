Nico Hulkenberg é punido e Felipe Massa larga da 10ª colocação na China

Prejudicado por um incidente com o alemão Nico Hulkenberg no final do Q2, a segunda parte do treino oficial de classificação para o GP da China de Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa não pôde fazer a sua volta rápida para se classificar ao Q1 e ficou com a 11.ª colocação. Horas depois do final da sessão deste sábado no circuito de Xangai, a direção da prova puniu o piloto da Force India com a perda de três posições e, assim, Massa sairá com sua Williams da 10.ª posição.

A punição a Hulkenberg foi dada após os comissários avaliarem que a Force India errou ao não fixar o pneu dianteiro esquerdo de forma correta. A 1 minuto e 30 segundos para o fim do Q2, o composto se soltou e a direção teve que aplicar uma bandeira vermelha, prejudicando todos os carros que tentavam uma última volta rápida, incluindo aí Felipe Massa e o compatriota Felipe Nasr, que sairá em 16.º lugar. O piloto alemão deixa a 10.ª posição para a 13.ª.

Como ficou fora do Q1, Felipe Massa pode escolher o tipo de pneu para a largada em Xangai. Ele espera levar vantagem com isso. "Não é a posição em que eu queria estar. Tive um pouco de azar com a bandeira vermelha, mas na corrida nunca se sabe. Temos de tentar fazer nosso melhor. Tomara que eu escolha os compostos certos de pneu", afirmou o piloto da Williams.

Já Felipe Nasr, que passou por problemas nos primeiros treinos livres na sexta-feira, comemorou o fato de pela primeira vez nesta temporada ter passado do Q1. "Sinto que eu fiz uma volta muito boa, ainda que esteja sofrendo com alguns problemas nas freadas, como aconteceu nas duas primeiras corridas. Estou confiante de que a equipe vai resolver isso logo", afirmou.

Confira o novo grid de largada do GP da China:

1.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min35s402

2.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min35s917

3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min35s972

4.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min36s246

5.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min36s296

6.º - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull) - 1min36s399

7.º - Sergio Perez (MEX/Force India) - 1min36s865

8.º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso) - 1min36s88

9.º - Max Verstappen (HOL/Toro Rosso) - 1min37s194

10.º - Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min37s347

11.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min38s826

12.º - Jenson Button (ING/McLaren) - 1min39s093

13.º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - sem tempo*

14.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min39s830

15.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min40s742

16.º - Felipe Nasr (BRA/Sauber) - 1min42s430

17.º - Kevin Magnussen (DIN/Renault) - 1min38s673

18.º - Esteban Gutierrez (MEX/Haas) - 1min38s770

19.º - Jolyon Palmer (ING/Renault) - 1min39s528

20.º - Rio Haryanto (IND/Manor) - 1min40s264

21.º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor) - sem tempo

22.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - sem tempo

* punido com a perda de três posições