Nico Rosberg promete briga em Silverstone, mas alerta: 'nunca queremos colidir'

"Nós nunca queremos colidir e nunca tentamos bater um no outro. Nós estamos lutando e tentamos evitar as colisões", comentou o líder do Mundial de Pilotos com 153 pontos, 11 à frente de Hamilton.

Rosberg mostrou-se confiante para a prova deste domingo. "O início será bom, após as primeiras curvas com o tanque cheio e pneus frios, será uma missão divertida e uma boa oportunidade para atacar aparece na curva 3. Veremos", acrescentou.

O alemão rasgou elogios à Mercedes por conta das condições do carro em Silverstone, principalmente nos trechos de alta velocidade, apesar de ter ficado 0s319 atrás do companheiro de equipe no treino oficial de classificação.

"A equipe nos deu carros incríveis hoje (sábado), é um prazer pilotá-los. Parece que estão em trilhos, é maravilhoso e parece que os locais mais espetaculares para nós pilotos são as curvas de alta velocidade. Mesmo assim, o sábado não foi o melhor dia para mim. Parabéns ao Lewis que fez um ótimo trabalho e é isso. Mas amanhã (domingo) ainda tem muita coisa pela frente e com certeza eu estarei pressionando", prometeu.