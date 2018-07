Nicolas Oliveira avança para semi dos 200m em segundo BARCELONA - O brasileiro Nicolas Oliveira se classificou nesta segunda-feira para as semifinais da prova dos 200 metros livre do Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Barcelona, na Espanha. Ele avançou com o tempo de 1min46s99, o segundo melhor das eliminatórias. Assim, Nicolas só foi mais lento nas disputas classificatórias do que o britânico Robert Renwick, que marcou 1min46s88. A marca do brasileiro o deixou à frente, inclusive, do norte-americano Ryan Lochte, que avançou apenas na nona colocação, com 1min47s90. As semifinais dos 200 metros livre serão realizadas ainda nesta segunda, às 13 horas (de Brasília).