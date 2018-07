Nicolas Oliveira começa Maria Lenk com índice para os 200m no Mundial O Troféu Maria Lenk começou na manhã segunda-feira, no Rio, na piscina do Fluminense, com a obtenção do primeiro índice para o Mundial de Esportes Aquáticos de Kazan, na Rússia. E Nicolas Oliveira, atleta do Minas Tênis Clube, foi o responsável por isso.