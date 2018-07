Nicolas Oliveira esquenta briga para ir a Londres

O nadador Nicolas Oliveira, do Minas Tênis Clube, esquentou a briga pelas duas vagas masculinas do Brasil na prova de 100 metros livre para os Jogos de Londres. Ontem, na primeira etapa do Torneio Open, no Parque Maria Lenk, Nicolas conseguiu índice olímpico com o tempo de 48s71 e ficou em segundo lugar na prova, vencida por Cesar Cielo, praticamente garantido em Londres para a disputa dos 50 m e dos 100 m livre.

Ainda haverá mais duas seletivas em 2012 para a composição da equipe brasileira de natação que estará na Olimpíada inglesa.

Se a decisão tivesse de sair ontem, Nicolas de Oliveira ganharia a vaga de Bruno Fratus nos 100 m. O atleta do Pinheiros foi superado por um centésimo de segundo. Seu tempo obtido no Troféu Maria Lenk neste ano foi de 48s72.

"Nunca me esforcei e treinei tanto. Estou mesmo muito feliz porque estou na briga. Sei que não tem nada definido ainda, que tem muita coisa para rolar", declarou Nicolas, também satisfeito por ter feito um tempo que o credencia a integrar a equipe de revezamento 4 x 100 m livre.

O desempenho de Nicolas foi comemorado pelo campeão olímpico Cesar Cielo. "O tempo dele melhora muito nosso revezamento. Agora, temos três fazendo 48s nos 100m livre, mas, para começar a pensar em medalha na Olimpíada, temos de ter o quarto nadador fazendo isso também", declarou Cielo.

Ainda ontem, Graciele Herrmann, medalha de prata nos 50m livre no Pan-Americano de Guadalajara, conseguiu índice para os Jogos de Londres na mesma prova, com o tempo de 25s12.

O Open prossegue hoje pela manhã. À noite está prevista a disputa do Brasileiro Sênior.