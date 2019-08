Nicole Pacelli já tem pódio garantido no Pan, mas quer ouro nas ondas peruanas

Nicole Pacelli garantiu no mínimo a medalha de bronze na competição de SUP Wave (surfe em stand up paddle nas ondas) dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Em Punta Rocas, ela superou a colombiana Isabella Gomez e agora vai enfrentar neste sábado a peruana Vânia Torres para tentar chegar à final do evento.

"Já garanti a medalha de bronze, estou muito feliz. Mas não vim aqui para ser bronze. Essa bateria me deu muita confiança e mostrou que eu consigo uma medalha melhor, se Deus quiser um ouro", avisou a surfista, que foi melhor na disputa com a colombiana e contou com um pouco de sorte no final.

Nicole estava vencendo, com duas boas ondas, mas então sua adversária acabou se desprendendo da prancha, que foi parar longe. Faltavam alguns minutos para o fim da bateria e ela não teve como virar o jogo. "Sabia que a bateria seria bem difícil, disputo com a Isi no Circuito Mundial, mas consegui pegar duas boas ondas", contou a brasileira.

Segundo as previsões, o mar vai crescer um pouco neste sábado, o que é bom para Nicole, que neste ano foi indicada para o Oscar das Ondas Grandes. "Fui indicada ao Big Wave Awards, fiquei em segundo na maior onda feminina da temporada. Eu me garanto bem no mar grande, gosto, e estou preparada para todas as condições. Estou bastante confiante", afirmou.

Ela também festejou o bom resultado do Time Brasil no surfe até agora, com a conquista de dois pódios no SUP Race. Lena Guimarães foi ouro e Vinnicius Martins ficou com a prata. Além deles, Chloé Calmon já tem no mínimo o bronze no longboard. "Está sendo super positivo. Já tivemos uma de ouro e uma de prata nas primeiras disputas e isso mostra a força do nosso surfe", avisou.