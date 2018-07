Nielsen vence 15ª etapa da Volta da França e dá 2º triunfo seguido à Astana

O ciclista dinamarquês Magnus Cort Nielsen foi o vencedor da 15ª etapa da Volta da França neste domingo. Ele marcou o tempo de 4h25min52s para chegar em primeiro no trajeto de 181,5 quilômetros entre as cidades de Millau e Carcassonne. O espanhol Jon Izagirre e o holandês Bauke Mollema foram segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Foi o primeiro triunfo de Nielsen na Volta da França neste ano. O dinamarquês se valeu do fato de ser especialista em escaladas para conseguir manter a curta vantagem em relação aos seus concorrentes nos metros finais e vencer a prova, a segunda vencida pela equipe Astana de forma consecutiva - o espanhol Omar Freire foi o primeiro colocado na etapa anterior, no sábado.

"Estou feliz em vencer uma etapa nesta que é minha estreia no tour", disse Nielsen, de 25 anos, que é o 62º colocado da Volta da França.

O resultado deste domingo não altera, mais uma vez, a classificação geral, que tem o britânico Geraint Thomas, da Sky, na liderança, seguido do companheiro de equipe e compatriota Chris Froome e do holandês Tom Dumoulin, da Sunweb. Thomas acumula 62h49min47s nos 2.549,5 quilômetros percorridos até aqui. Os três primeiros são os mesmos desde a 11ª etapa.

"Não tenho pensado em ganhar a Volta da França. Eu aproveito cada dia e só me preocupo com a próxima etapa. Vestir a camisa amarela é um sentimento único e já estou me acostumando a isso", disse Thomas, em tom de brincadeira. "É uma grande honra, eu estou tendo a corrida da minha vida", completou.

A disputa por pontos também não teve mudanças. O eslovaco Peter Sagan manteve a camiseta verde e aumentou a diferença de pontos em relação ao norueguês Alex Kristoff, segundo colocado. Sagan tem 452 pontos, muito distante de Kristoff, que soma 170.

A segunda-feira será dia da segunda e última folga dos ciclistas durante esta edição da Volta da França. A 16ª etapa será na terça-feira, no percurso de 288 quilômetros entre as cidade de Carcassonne e Bagnères. A competição mais tradicional do ciclismo acaba no próximo domingo, quando acontece a 21º etapa.