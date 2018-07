Nigel Lamb vence Campeonato Mundial de Corrida Aérea

O inglês Nigel Lamb foi o vencedor da edição 2014 do Red Bull Air Race, com 62 pontos, neste domingo, dia 26. Um público de 35 mil pessoas assistiu à vitória do competidor no autódromo de Spielberg, na Áustria. O austríaco Hannes Arch ficou com o segundo lugar e conquistou 53 pontos. Paul Bonhomme também subiu no pódio, com 51 pontos.

Lamb terminou a prova de domingo em segundo lugar, atrás do francês Nicolas Ivanoff. Com um começo de temporada lento, o inglês teve ótimos resultados na fase final da competição e garantiu o titulo. Em outras disputas, ele teve uma vitória e chegou cinco vezes na segunda posição.

Na última etapa, Lamb chegou a achar que não conseguiria vencer ao ver o sucesso do rival Hannes Arch nas sessões de treino. "Eu me sinto com muita sorte, porque confesso que não acreditava que meu tempo seria bom o suficiente nem para me levar ao pódio. É uma sensação indescritível. É um dia inesquecível", comemorou.

Resultado do campeonato:

1° - Nigel Lamb (GBR) - 62 pontos

2°- Hannes Arch (AUT) - 53 pts

3° - Paul Bonhomme (GBR) - 51 pts