Nigéria revela preocupação com cansaço na estreia

BELO HORIZONTE - Depois do atraso na viagem, por causa de um protesto dos jogadores contra a redução da premiação, a seleção nigeriana desembarcou na madrugada deste domingo no Brasil. E já vai estrear nesta segunda-feira na Copa das Confederações, diante do Taiti, no Mineirão, em Belo Horizonte. Por isso, a principal preocupação da Nigéria no momento, conforme revelou o técnico Stephen Keshi, é com o cansaço do grupo.

"Estamos preocupados com o cansaço, mas temos trabalhado mentalmente. A seleção está pronta, mas o cansaço me preocupa", admitiu Keshi, em entrevista coletiva na noite deste domingo, no Mineirão, quando a Nigéria fez o único treino no Brasil antes da estreia na Copa das Confederações.

Buscando concentrar seus jogadores para a estreia, Keshi tentou deixar no passado a polêmica do atraso na viagem. "Estamos aqui para fazer nosso trabalho e para que a África se sinta orgulhosa. O que aconteceu antes ficou para trás, temos que pensar no jogo", avisou o treinador.

O goleiro Vincent Enyeama seguiu o discurso do treinador, na tentativa de esquecer a polêmica da premiação. "Não quero falar muito sobre isso, queremos nos concentrar no futebol. Posso dizer que estamos felizes agora, que o bônus ficou para trás. Agora as coisas voltaram ao normal", avisou.

Falando de futebol, então, Keshi prometeu respeitar a seleção do Taiti, um time amador que é o grande azarão da Copa das Confederações. "Não acho que exista uma seleção fraca, com o todo o respeito. Toda a seleção que esta aqui precisa ser respeitada, o Taiti merece respeito", avaliou o treinador.