Nigéria tem outro doping nos Jogos da Commonwealth

A Federação dos Jogos da Commonwealth confirmou nesta sexta-feira mais um caso de doping no evento, encerrado na quinta-feira. A nigeriana Folashade Abugan, prata nos 400 metros e nos 4x400, foi flagrada no exame após utilizar um tipo de esteroide. Assim, ela perdeu as duas medalhas que conquistou.

Este é o quarto caso de doping confirmado nos Jogos da Commonwealth e o terceiro de um nigeriano. Antes de Abugan, seus compatriotas Samuel Okon e Osayomi Oludamola - que perdeu a medalha de ouro dos 100 metros - também foram flagrados. Assim como a indiana Rani Yadav.

Os casos de doping foram apenas um dos problemas do evento, marcado por diversas polêmicas. Antes dos Jogos, a infraestrutura indiana foi alvo de críticas por parte dos participantes. Percalços como transporte, saneamento básico e até uma ameaça de bomba também atrapalharam as competições.