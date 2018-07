Nike rompe com Armstrong por causa do doping

A Nike anunciou ontem o rompimento do seu contrato de patrocínio com o ciclista Lance Armstrong e justificou a decisão ao citar as provas "insuperáveis" de que o ciclista se dopou. A empresa de material esportivo declarou, em nota oficial, que foi enganada pelo norte-americano por mais de uma década e decidiu rescindir o compromisso "com grande tristeza".

"Devido às evidências aparentemente insuperáveis de que Lance Armstrong participou de doping e enganou a Nike por mais de uma década, é com grande tristeza que rescindimos o contrato com ele. A Nike não tolera o uso de drogas ilegais para melhorar o desempenho de qualquer maneira", anunciou a marca de material esportivo.

A empresa tem um histórico de certa tolerância a escândalos. O astro do basquete Kobe Bryant, acusado de assédio sexual, mas nunca condenado, não perdeu seu contrato. O golfista Tiger Woods, que povoou a mídia por casos extraconjugais, também divulga a marca. A empresa chegou a se afastar do jogador de futebol americano Michael Vick, que organizava rinhas de cães, mas os interesses comerciais conduziram a um reatamento.

A empresa ressaltou que continuará apoiando o trabalho desenvolvido pela Fundação Lance Armstrong, mais conhecida como Livestrong, de combate ao câncer. "A Nike pretende continuar a apoiar as iniciativas da Livestrong, criada para unir, inspirar e capacitar as pessoas afetadas pelo câncer", diz a nota.

Pouco antes do anúncio da Nike, Armstrong afirmou que estava deixando o cargo de presidente da Livestrong para que a polêmica sobre as acusações de doping contra a sua pessoa não afetasse o trabalho da instituição. Mas ele permanece no conselho.

Jeff Garvey, vice-presidente e um dos fundadores da entidade, em 2007, vai assumir o comando.

História comovente. Na semana passada, a Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada) divulgou um relatório detalhado que comprovaria as acusações de doping contra o ciclista e a sua equipe no período em que venceu sete vezes consecutivas a Volta da França, entre 1999 e 2005. Ele nega ter se dopado, mas decidiu não lutar contra as acusações da agência, dizendo que o processo é injusto.

A Usada produziu o documento para embasar o banimento de Armstrong por toda a vida e o pedido de cancelamento dos resultados obtidos por ele durante 14 anos, incluindo os títulos da Volta da França. O relatório contém depoimentos de 26 testemunhas, incluindo 11 ex-companheiros de equipe.

A inspiradora história de Armstrong ajudou a fundação a crescer, tornando-se uma das instituições de caridade mais populares dos Estados Unidos. Ele conseguiu se recuperar de um câncer testicular que havia se espalhado para os pulmões e cérebro e coroou essa trajetória com a conquista dos títulos da mais afamada prova ciclística internacional, a Volta da França.

O símbolo desse sucesso é a pulseira amarela "Livestrong". Foram vendidas mais de 80 milhões de unidades.

Armstrong recusa-se a se esconder. Ele programou para a noite de sexta-feira um discurso durante a festa do 15.º aniversário da Livestrong, em Austin, no Texas.

"Vamos permanecer como defensores ativos, com muita honra, dos sobreviventes do câncer e engajados defensores nessa luta", promete ele.