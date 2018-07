Nike suspende contratos com Oscar Pistorius, acusado de matar namorada

PRETÓRIA - A empresa norte-americana de material esportivo Nike suspendeu seus contratos com o atleta sul-africano Oscar Pistorius, acusado de ter premeditado o assassinato de sua namorada no Dia dos Namorados.

Primeiro corredor duplamente amputado a competir nas Olimpíadas, em 2012, Pistorius é acusado de homicídio doloso pela morte da modelo Reeva Steenkamp. Pistorius alega que confundiu Steenkamp com um intruso e que o disparo foi acidental.

"Acreditamos que Oscar Pistorius deve receber o devido processo e vamos continuar a acompanhar a situação de perto", afirmou a Nike em um breve comunicado publicado em seu site na quarta-feira.

Na segunda-feira, o fabricante de óculos Oakley suspendeu seu contrato com Pistorius. As informações são da Associated Press.