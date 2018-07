Nike vai pagar R$ 300 mi até 2022

Às vésperas de sua estreia no Mundial, o Corinthians fechou um novo contrato com a Nike, empresa norte-americana que fornece material esportivo ao clube. Até 2022, quando acaba o acordo, a Nike pagará ao Corinthians a expressiva cifra de R$ 300 milhões.

"O negócio já está fechado", confirmou o presidente Mário Gobbi. "Nós já tínhamos o maior patrocínio master do futebol brasileiro e agora também temos o maior de um fornecedor de material esportivo do Brasil, e um dos maiores do mundo."

Em breve, no entanto, o Corinthians pode ser superado pelo Flamengo, que negocia com a Adidas um contrato de R$ 380 milhões, também por dez anos.

Mesmo que não seja o dono do maior contrato de fornecimento de material esportivo do País, o Corinthians tem o que comemorar. Afinal de contas, o valor do novo acordo é quase o dobro do anterior, que acabaria em dezembro de 2014. Esse contrato será encerrado e o novo começará a vigorar no próximo mês. Os R$ 300 milhões serão pagos em dez parcelas de R$ 30 milhões. Tais valores, no entanto, são variáveis porque estão atrelados à cotação do dólar. "Escolhemos fazer desta maneira porque não sabemos o que será daqui a cinco anos", justificou Gobbi.

Pelo câmbio atual, o Corinthians receberá da fornecedora de material esportivo uma quantia que se aproxima da que o clube pretende ganhar vendendo os naming rights do Itaquerão - cerca de R$ 400 milhões, também por um período de dez anos.

As negociações estavam sendo conduzidas havia mais de um mês pelo vice-presidente Luis Paulo Rosenberg e pelo diretor de marketing Ivan Marques. O novo contrato deveria ter sido anunciado antes do início do Mundial, mas ainda faltava acertar alguns detalhes. "É um aporte financeiro importante para o clube. O Corinthians tem de pensar grande", falou o presidente.

Além de abastecer os cofres alvinegros, a Nike também deve ajudar o Corinthians na internacionalização de sua marca. A ideia é colocar camisas do clube à venda nas lojas da empresa espalhadas pelo mundo. No Japão, por exemplo, a Nike armou um esquema especial para vender produtos corintianos durante o Mundial. Além do uniforme oficial de jogo, está sendo vendida em Nagoya, Yokohama e Tóquio uma linha de camisas exclusivas alusivas ao torneio.

Crítica. Gobbi chamou de "ridícula" a polêmica sobre o selo "Football for Hope", de cor verde, que o Corinthians usará em seu uniforme no Mundial - a marca faz parte de uma campanha da Fifa. "Como presidente do Corinthians, não uso camisa verde. Mas eu, Mário Gobbi, acho tudo isso ridículo. Respeito o torcedor que não quer usar o verde, por isso lutamos para não termos essa cor na camisa do Mundial." A diretoria pediu à Fifa a mudança da cor do selo, mas não foi atendida.