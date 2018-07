Nilmar está cada dia mais próximo do Morumbi

O São Paulo deve definir hoje as bases salarias para a contratação de Nilmar, antigo sonho da diretoria que chega para compor a dupla de ataque com Luis Fabiano. O clube se reúne com o empresário do jogador, Orlando da Hora, após ter acertado a liberação do atacante do Villarreal.

O vice-presidente do clube espanhol, José Manuel Llaneza, esteve em São Paulo para definir a questão e, segundo o jornal espanhol Mediterráneo, já retornou ao seu país. O periódico garante que o São Paulo não vai ceder atletas ao Villarreal na negociação. Além do pagamento de quantia não revelada, os espanhóis teriam, no máximo, prioridade na futura compra de atletas do clube do Morumbi.

O pagamento viria por meio de um grupo de investidores liderados pelo israelense Pini Zahavi, empresário ligado a Kia Joorabchian. A diretoria do São Paulo, no entanto, evita falar sobre a negociação e apenas garante que não vai oferecer jogadores em um possível acordo. "Não colocaremos o Casemiro ou outro jogador nosso e mais 8 milhões em qualquer negócio. É impossível", garantiu o vice de futebol João Paulo de Jesus Lopes. "São valores muito elevados e, por enquanto, não tem nada."

Outro indício de que as negociações estão avançadas é a ausência de Nilmar na convocação de Villarreal para a partida contra o Sporting de Gijón, pelo Campeonato Espanhol. O treinador da equipe, José Francisco Molina, afirmou que manterá o atacante de fora das partidas enquanto houver impasse sobre seu futuro. Nilmar, porém, segue treinando normalmente.

As negociações foram iniciadas em novembro, mas esfriaram após a pedida inicial muito alta dos espanhóis. Neste meio tempo, o São Paulo cogitou outros nomes, como Taison, para reforçar o ataque após a saída de Dagoberto, que hoje está no Internacional.

Osvaldo. O jogador está em São Paulo e deve ser anunciado em breve pela diretoria. Destaque do Ceará no último Brasileiro, deve assinar por três anos. "É um jogador que nos agrada e já colocamos nosso posicionamento", admitiu João Paulo. / B.D.